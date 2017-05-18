Otomobilde Yangın Çıktı
Kale ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Malatya’dan Elazığ istikametine giden Eyüp Kalkan (20) yönetimindeki 10 KD 064 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Yangını fark eden ve otomobilini yol kenarına çeken Kalkan, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."