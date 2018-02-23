Otomobilin Çarptığı Esnaf Öldü

Malatya’da otomobilin çarptığı 48 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Malatya-Ankara karayolunun Özsan Sanayi Sitesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Giray Kağızmanlı’ya (48) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kağızmanlı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kent merkezinde esnaflık yaptığı, PTT Caddesi’nde (Şemsiye Sokak) çocuk giyimi mağazası bulunduğu öğrenilen Giray Kağızmanlı (fotoğraftaki) burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

iha- malatyahaber.com