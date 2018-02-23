Otomobilin Çarptığı Esnaf Öldü
Malatya’da otomobilin çarptığı 48 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Malatya-Ankara karayolunun Özsan Sanayi Sitesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Giray Kağızmanlı’ya (48) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kağızmanlı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kent merkezinde esnaflık yaptığı, PTT Caddesi’nde (Şemsiye Sokak) çocuk giyimi mağazası bulunduğu öğrenilen Giray Kağızmanlı (fotoğraftaki) burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
iha- malatyahaber.com
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Geride kalanlara ve ailesine Rabbim sabırlar ihsan etsin
Mekanı cennet olsun çok değerli bir insan iyibir esnaf güler yüzlü bir arkadas idi.Allah ailesi ve tüm sevenlerine sabır versin.
MALATYAMIZIN ÇARŞI ESNAFLARIMIZDAN GAGİBEBE NİN SAHİBİ GİRAY GAIZMANLI KARDEŞİMİZ TIRAFİK KAZASI SONUCU HAKIN RAHMETİNE YÜRÜMÜŞTÜR ESNAF KARDEŞİMİZE ALLAHTAN RAHMET KADERLİ AİİLESİNE VE ÇARŞI ESNAFINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.
Rabbim mekanını cennet eylesin..