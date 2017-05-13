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Malatya Haber -

İki Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı

İki Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı
  • 13.05.2017
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Malatya’da meydana gelen iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ahmet Tokgöz yönetimindeki 23 ED 167 plakalı otomobil, Elazığ Karayolu Kale İlçesi girişinde Abdulrezzak Kızıltaş idaresindeki 34 LPF 05 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ayşe ve Nebahat Tokgöz, Eren Tuncer,  Makbule ve Celal Kızıltaş, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Öte yandan Halil İbrahim Yüksel’in kullandığı 23 AN 051 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Yimpaş kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 DC 814 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Yüksel ile aynı araçta bulunan Fatma, Melise ve Şerife Yüksel yaralandı.

Yaralılar,  sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber : AA

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