Öz Çanakkale’de Açılışta

AKP Çan İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan seçim bürosu, düzenlenen törenle açıldı. Törene misafir olarak katılan AKPMalatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Bülent Turan’ın milletvekili adaylığının Çanakkale için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.

AKP Çan ilçe seçim bürosu, düzenlenen bir törenle açıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan AKP Çan İlçe Başkanı Mustafa Karagöz, katılımcılara teşekkür etti. Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, seçim bürosunun hayırlı olmasını dileyerek, “Bakın biz burada çok zaferler kazandık. Şimdi de inşallah aynı başarıyı tekrar edeceğiz. Çan’da, iktidar belediyesi olmanın avantajını hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bugüne kadar bir çok yatırım geldi ilçeye. Bundan sonra da gelecek. Bülent Turan bey, Çan damadı. Bizim hemşerimiz. Kendisi daha göreve gelmeden, Çan’a hizmetleri gelmeye başladı. İşte yıllardır sorunumuz olan Doktor açığı,kendisinin girişimleriyle çözüldü. Bir türlü doktor atanamayan hastanemize, 5 doktor birden atandı” dedi. AKP Çanakkale Milletvekili adayı Sebahattin Güner’de vatandaşlara hitap etti.

Daha sonra söz alan Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Bülent Turan’ın milletvekili adaylığının Çanakkale için büyük şans olduğunu söyledi. Öz, “Bakın milletvekilinin en önemli özelliği, vatandaşın derdiyle dertlenmesi, onunla hemhal olması, vatandaşın diliyle dillenmesi, diğer taraftan da parti içerisinde güçlü olması, bürokratik bağlantılarının iyi olması gerekir. Bu özelliklerin hepsi, benim Bülent Turan kardeşimde var. Göreceksiniz, Bülent Turan kardeşim, burada sizin derdinizle dertlenecek. Ve bu dertleri çözüme kavuşturmak için gerek parti içerisinde gerekse Ankara bürokrasisinde Çanakkale’nin, Çan’ın sorunlarını çözme noktasında büyük başarıya imza atacaktır” diye konuştu.

Ardından kürsüye gelen AKP Çanakkale Milletvekili adayı Bülent Turan, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. 7 Haziran seçimlerinden sonra, Türkiye’de 4 yıl seçim olmayacağını hatırlatan Turan, “Bugüne kadar bir çok seçim geçirdik. Hepsinden başarıyla çıktık. Ama bu seçimler, bizim hızımızı kesti. Tabiri caizse, şeytan taşlamaktan abdest alamadık. Ama şimdi, önümüzde hizmet için tertemiz 4 yıl var. 13 yılda yaptıklarımız ortada. Şimdi burada tek tek neler yaptığımızı anlatsam saatler yetmez. Bunları siz zaten biliyorsunuz. Sağlıkta, eğitimde nereden nereye geldiğimizi siz zaten biliyorsunuz. Bunlar bizim ölçüt değil. Hizmeti yaptık, yine yaparız. Çanakkale’ye boğaz köprüsü yapılacak mı diye bana soruyorlar. Yapılacak. Bu bizim için sorun değil. Daha güzelini de yaparız. İstanbul’a marmaray’ı yaptık. 3. Boğaz köprüsünü yapıyoruz. 3. Havalimanını yapıyoruz. Bizim için bunlar önemli değil. Bunlar bizim işimiz zaten yapacağız. Bizim için önemli olan kalplere yol yapmak, köprü yapmak. Bugün burada bayanları görüyorum. Bir davaya bayanlar el atmışsa, orada başarı garanti demektir. Ben bu anlamda Çan’da bu işin bittiğini görüyorum. Burada zaten oy oranımız iyi, inşallah daha da iyi olacak. Bizim derdimiz, bizim davamız, Çan’daki huzuru, Çan’daki bu birlikteliği tüm Türkiye’ye yaymaktır. Bunun için mücadele ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı. Bülent Turan, açılışın ardından Çan’da kadınların düzenlediği kermesi ziyaret etti.