Özdemir; “DMA Çalışmalarına Hız Verildi”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Hamidiye ve Mollakasım’ mahallelerinde ki Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına hız verildi.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir; ‘Yaklaşık 4,2 milyon TL maliyetinde olan 15.2 km içme suyu hattının 2 bin metrelik kısmını tamamladık. Mahallelerimizde ayrıca 1.300 abone bağlantısı, 2 adet debimetre vana odası çalışmaları yapılacak. Sistemli bir şekilde devam eden ve her yapılan işin kayıt altına alındığı çalışmalarımızda eski hatların tamamı iptal edilerek 50 yıl dayanıklı DUKTİL borular ile değiştiriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı içme suyu kullanımını hedefliyoruz.Çalışmalarımız neticelendiğinde şebekelerin bakım onarım ve işletmeleri kolaylaşacak. Kayıp- kaçak su oranı minimuma inecek. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.’ dedi.

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