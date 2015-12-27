Özel İdare’nin Hazırlık Maçı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Grup takımlarından Malatya İl Özel İdarespor, Malatya Amatör Küme Futbol Ligi U-19 kategorisinde mücadele eden Malatyaspor ile hazırlık karşılaşması oynadı.

Pazar günü deplasmanda Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor ile karşılaşacak olan Malatya İl Özel İdarespor, Malatya Amatör Küme Futbol Ligi U-19 kategorisinde mücadele eden Malatyaspor ile Yeşiltepe Stadı’nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonrası bir açıklamada bulunan Malatya İl Özel İdarespor Antrenörü İsmet Güner, “Hafta sonu Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor ile karşılaşacağız. Malatyaspor U-19 takımıyla da taktik ağırlıklı bir hazırlık karşılaşması oynadık. Takımın son durumunu da görme imkanımız oldu. Halen eksik olan arkadaşlarımız var. Üniversitede öğrenim gördüğü için idmanlara tam anlamıyla katılamayan ve antrenman eksiği bulunan arkadaşlarımız var. O futbolcuları da kadroya katıp, tam kadro halinde antrenman yaparsak daha iyi olacak. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

Malatyaspor Teknik Sorumlusu Muharrem Zeyno ise, U-19 takımına birkaç takviyeyle Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele edeceklerini belirterek, “U-19 takımımız şuanda hazır. Bu takıma yaşı büyük olan birkaç futbolcuyu katıp, Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyoruz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın antrenman eksikleri bulunuyor. Ligin başlangıç tarihine kadar bu arkadaşlarımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Genç bir ekibiz. Ligde iyi bir yere gelebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Zeyno, transfer yasağının kendilerini çok üzdüğünü kaydederek, “Ne acı bir olaydır ki, FİFA bütün işlerini bırakmış Malatyaspor ile uğraşıyor. Malatyaspor’a 4 transfer dönemi transfer yapma yasağı getirildi. Bu duruma bir anlam veremedim” diye konuştu.