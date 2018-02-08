Özgürlüğün Elli Tonu
Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve zor günleri geride bıraktıklarını düşünen çift için önlerindeki hayat yine kolay olmayacaktır, nitekim Ana’nın eski patronu Jack Hyde (Eric Johnson) ve Christian’ın geçmişinde bırakmaya çalıştığı Elena Lincoln (Kim Basinger), hayatlarından çıkmamaya kararlıdır.
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 – ABD
Tür : Dram , Gerilim , Romantik , Erotik
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : James Foley
Oyuncular : Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson, Kim Basinger, Arielle Kebbel
Senaryo : Niall Leonard
Yapımcı : Dana Brunetti, Marcus Viscidi
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