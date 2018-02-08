Özgürlüğün Elli Tonu

Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve zor günleri geride bıraktıklarını düşünen çift için önlerindeki hayat yine kolay olmayacaktır, nitekim Ana’nın eski patronu Jack Hyde (Eric Johnson) ve Christian’ın geçmişinde bırakmaya çalıştığı Elena Lincoln (Kim Basinger), hayatlarından çıkmamaya kararlıdır.

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018

Yapımı : 2018 – ABD

Tür : Dram , Gerilim , Romantik , Erotik

Süre: 101 Dak.

Yönetmen : James Foley

Oyuncular : Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson, Kim Basinger, Arielle Kebbel

Senaryo : Niall Leonard

Yapımcı : Dana Brunetti, Marcus Viscidi

sinemalar.com