“Özür Borcumuzu Ödeyeceğiz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Eskişehirspor karşısında 3 puanı alıp, zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Malatya İnönü Stadı’nda gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, Ümraniyespor karşılaşmasında yol kazasına uğradıklarını, Eskişehirspor karşısında alacakları galibiyetle taraftarlara özür borçlarını ödemek istediklerini ifade etti.

Ravcı, uzun bir aradan sonra Malatya’da maç oynayacaklarını kaydederek, “Aylar sonra Malatya’da taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. Geçen haftadan taraftarımıza bir özür borcumuz var. Bu maçlar birlikte özür borcumuzu yerine getireceğiz” diye konuştu.

Eskişehirspor karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getiren Ravcı, şunları söyledi: “Diğer rakiplerin ne yaptığı açıkçası bizi ilgilendirmiyor. Bizi kendi oyunumuz ve mücadelemiz ilgilendiriyor. İnanıyorum ki futbolcu kardeşlerimin bu maçın öneminin farkında. Kaybettiğimiz maçlarda bile futbolcu kardeşlerim hiçbir zaman en ufak bir endişe duymadılar. Bizde onlara inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Eskişehirspor maçında kazanan tarafın biz olacağını düşünüyorum. Hedefimiz tabi ki üç puanlı alıp, zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak.”

Taraftarların Eskişehirspor maçında stadı doldurmalarını beklediklerini belirten Ravcı, “Uzun zamandan sonra ilk kez İnönü Stadyumunda seyircilerimiz ile buluşacağız. Taraftarlarımız bizi özledi, bizde taraftarlarımızı özledik. Taraftar için çok fazla bir şey söylemeye gerek yoktur. Sezon başından itibaren hem iç sahada hem de dış sahada taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Evkur Yeni Malatyaspor’un büyük taraftar gücünü bize gösterdiler. Bu hafta taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tarihi İnönü Stadyumunda oynayacağımız bu son haftalarda seyircilerimiz tribünleri hınca hınç doldurmalarını bekliyoruz. İnönü Stadyumunu Arena Show’a çevirmelerini istiyoruz. İnanıyorum ki bu tribünleri dolduracaklardır. Takımımıza her zamankinden çok destek vereceklerinden şüphem yoktur. Özellikle son bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu maçta taraftarlarımızın oto kontrol sistemini uygulamalarını bekliyoruz. Bu sezon TFF’den aldığımız cezalar canımızı çok yaktı. Maça gelen taraftarlarımızın taşkınlık yapmadan, takımlarını doksan dakika desteklemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi