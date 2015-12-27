Gösterim tarihi : 22 Ekim 2010

Yönetmen : Tod Williams

Oyuncular : Katie Featherston

Senaryo : Michael R. Perry

Yapımcı : Oren Peli

Müzik :

Görüntü yön. : Michael Simmonds

Tür : Korku

Süre : 91 dk.

Yapım yılı : 2010

Ülke : ABD

Dağıtıcı : UIP Filmcilik

Geçen sezonun en fazla konuşulan ve düşük bütçesine rağmen gişede iyi bir başarı sağlayan Paranormal Activity’nin devam filmi 22 Ekim’de vizyona girecek.

Genç bir çiftin evinde geçen doğaüstü olayların kameraya kayıt edilmesiyle başlayan ve Blair Cadısı’nı andıran gerçeklik duygusuyla Paranormal Activity devam filmiyle de çok konuşulacak gibi…