Paranormal Activity
Gösterim tarihi : 22 Ekim 2010
Yönetmen : Tod Williams
Oyuncular : Katie Featherston
Senaryo : Michael R. Perry
Yapımcı : Oren Peli
Müzik :
Görüntü yön. : Michael Simmonds
Tür : Korku
Süre : 91 dk.
Yapım yılı : 2010
Ülke : ABD
Dağıtıcı : UIP Filmcilik
Geçen sezonun en fazla konuşulan ve düşük bütçesine rağmen gişede iyi bir başarı sağlayan Paranormal Activity’nin devam filmi 22 Ekim’de vizyona girecek.
Genç bir çiftin evinde geçen doğaüstü olayların kameraya kayıt edilmesiyle başlayan ve Blair Cadısı’nı andıran gerçeklik duygusuyla Paranormal Activity devam filmiyle de çok konuşulacak gibi…
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."