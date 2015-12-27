Parkmetre İhalesi Yapıldı

Belediye eski başkanı Mehmet Yaşar Çerçi döneminde ilk olarak başlatılan, sonraki başkan Cemal Akın tarafından uygulamadan kaldırılan, mevcut başkan Ahmet Çakır’ın belediye başkanlığı görevine seçilmesi ile tekrar uygulamasına başlanılan ve firmanın belediyeyi 600 bin lira zarara sokarak kaçmasından sonra uygulamadan kaldırılan parkmetre işi yeniden ihale edildi.



Gaziantep’ten ÖZMET, Malatya’dan İnci İnşaat, Kahramanmaraş’tan ALS Yapı ve Sivas’tan MUAY Elektronik adlı 4 firmanın katıldığı ve Belediye Encümen Salonunda encümen üyesi Nurettin Karaaslan başkanlığında yapılan ihaleye encümen üyeleri Hasan Atay ve Ahmet Ergün’ün yanı sıra Belediye Yazı işleri, İmar ve Şehircilik ile Destek Hizmetleri müdürleri de katıldı.



Evrakların incelenmesi ile başlayan ihale, açık artırmasına geçilirken Malatyalı firma İnci İnşaat, ihale şartnamesindeki bazı maddeler için itirazları olduğunu ve incelenmesi için başvuru yaptığını söyleyerek açık artırmaya katılmayacağını belirtince açık artırmaya 3 firma ile gidildi.



KDV hariç yıllık 468 bin TL muhammen bedel üzerinden başlayan açık artırma yaklaşık 47 dakika sürdü. Yıllık 810 bin teklif veren ÖZMET firmasının teklifini 500 lira artıran Kahramanmaraş firması ALS Yapı firmasından sonra teklif veren olmayınca ihale 810.500 lira ile ALS’de kaldı.



İhale komisyonu başkanı Karaaslan, ihalede en yüksek fiyatın ALS firması tarafından verildiğini, değerlendirmenin ardından son kararın ise Belediye başkanı Ahmet Çakır tarafından verileceğini belirttikten sonra ihale sona erdi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

