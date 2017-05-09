Parkmetreciler Vatandaştan 3 Milyon Alacaklı

Malatya’da parkmetre uygulamasını yürüten şirkete, araç sürücülerinin 3 milyon TL borcu olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan şirket sahibi Murat Çelik, Malatyalıların parkmetreye alıştığını ancak sunulan hizmet karşılığı sürücülerden ücretleri tahsil etmekte zorlandıklarını belirtti.

240 personelle birlikte Malatyalılara hizmet verdiklerini söyleyen Çelik, şirket olarak sürücülerden 3 milyon TL alacaklarının olduğunu dile getirerek, “Biz, Malatyalıları mağdur etmek istemiyoruz ama bizler de şirket olarak burada 240 personelimize ekmek veriyoruz. Çalışanlarımızın ödemelerini yapmakta zorlanıyoruz. Konuyla ilgili mahkemeye başvurduk, bu da olmazsa şirket olarak parkmetreye borcu olan sürücülerimizin araçlarına kelepçe sistemi yapacağız. Bizim parkmetre sözleşmemizde kelepçe ile ilgili maddemiz var. Ben ödeme yapan sürücülerimizi tenzih ediyorum, onlara çok teşekkür de ediyorum ancak ödeme yapmayan sürücülerimizi uyarıyoruz. 3 milyon TL alacağımız var. Yetkililerin bu duruma el atması lazım hem biz hem de vatandaşlar mağdur olmadan konunun çözülmesi lazım. Biz de borcu olan sürücülere ödeme konusunda yardımcı olacağız. Sürücülerimizi mahkemeye vermeden bu işi çözmek istiyoruz. vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Şirket Avukatı Ahmet İlhan ise, biriken borçları tahsil etmek için mahkemeye başvurduklarını ifade ederek, “Şu anda 270’e yakın dosyamız var, şu ana kadar da 30 tane dosyanın tahsilini yaptık ama geri kalanı ödeme yapmıyor. Malatyalı sürücüler bize ‘Yasal bir dayanağınız yok’ diyorlar. Bu konuda sonuna kadar hakkımız ve yasal dayanağımız var. Daha önce bir kaç ilde de bu böyle durumlar yaşanmıştı. Bizler de bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

iha