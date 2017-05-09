Parkmetreciler Vatandaştan 3 Milyon Alacaklı
Malatya’da parkmetre uygulamasını yürüten şirkete, araç sürücülerinin 3 milyon TL borcu olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan şirket sahibi Murat Çelik, Malatyalıların parkmetreye alıştığını ancak sunulan hizmet karşılığı sürücülerden ücretleri tahsil etmekte zorlandıklarını belirtti.
240 personelle birlikte Malatyalılara hizmet verdiklerini söyleyen Çelik, şirket olarak sürücülerden 3 milyon TL alacaklarının olduğunu dile getirerek, “Biz, Malatyalıları mağdur etmek istemiyoruz ama bizler de şirket olarak burada 240 personelimize ekmek veriyoruz. Çalışanlarımızın ödemelerini yapmakta zorlanıyoruz. Konuyla ilgili mahkemeye başvurduk, bu da olmazsa şirket olarak parkmetreye borcu olan sürücülerimizin araçlarına kelepçe sistemi yapacağız. Bizim parkmetre sözleşmemizde kelepçe ile ilgili maddemiz var. Ben ödeme yapan sürücülerimizi tenzih ediyorum, onlara çok teşekkür de ediyorum ancak ödeme yapmayan sürücülerimizi uyarıyoruz. 3 milyon TL alacağımız var. Yetkililerin bu duruma el atması lazım hem biz hem de vatandaşlar mağdur olmadan konunun çözülmesi lazım. Biz de borcu olan sürücülere ödeme konusunda yardımcı olacağız. Sürücülerimizi mahkemeye vermeden bu işi çözmek istiyoruz. vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Şirket Avukatı Ahmet İlhan ise, biriken borçları tahsil etmek için mahkemeye başvurduklarını ifade ederek, “Şu anda 270’e yakın dosyamız var, şu ana kadar da 30 tane dosyanın tahsilini yaptık ama geri kalanı ödeme yapmıyor. Malatyalı sürücüler bize ‘Yasal bir dayanağınız yok’ diyorlar. Bu konuda sonuna kadar hakkımız ve yasal dayanağımız var. Daha önce bir kaç ilde de bu böyle durumlar yaşanmıştı. Bizler de bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz” şeklinde konuştu.
iha
o değnekçiler para bile alamıyor patronlar göbeğini kaşıyor
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olamaz.Malatya Belediyesi kime sorarak milletin caddesini sokagini ihaleye veriyor.Kesinlikle ödeme yapmayın yargıtay karari var.Araclariniza kelepçe taktıkları an suc işlemiş olurlar.Borclulara yapilan ilamsiz takiplere itirazin iptali davası acsalar bile yargıtay kararı ile davayi kazanırsınız
bu uygulama çok iyi,çünkü araç sahipleri şehir merkezinde bir yer bulsalar günlerce kaldırmaz.işi olup alışverişe gelen kısa süreliğine dur kalk yapan insanlar yer bulmaz.ayrıca otoparklar da kullanılmaz.asıl değnekçiler o zaman ortaya çıkar.istanbulda yıllar önce böyle değnekçiler kol geziyordu. dur kalk para vermiyorsun ,otopark 5 tl ,eğer bu işi belediye ihale etmeseydi ,değnekçiler vatandaşı döve döve ihale edecekti.olaya geniş bakın, mülayim vatandaş bu işte kazançlı ,vermeyen karşı çıkan ,ne istiyor.sabahtan akşama orayı işgal edeyim ,kimse kullanmasın diyor.özeti bu ,düzen ve intizamın olması şart.1tl veremeyen arabasını elden çıkarsın.ya da uzak bir mesafeye park etsin.çözümsüz değiliz.
arkadaslar kesınlıkle ödeme yapmayın bunlar ıhaleyı alırken malatya nın halkına mı guvenıp almıslar aracı kelepceleyemezler mahkemeye verırsnız oyle bır hakları yok sadece ilamsız ıcra kagıdı gonderırler onada 7 gun ıcınde ıtıraz ettıgınız taktırde hıcbıse alamazlar vermeyın kı bırdaha bu ıhalaelere kımse gırmesın
hiçbir yasal dayanakları yok! malatya büyükşehir belediyesi resmen malatya caddelerini deynekçilere teslim etmiş durumda! hem millett otopark vergisi verecek, hem de deynekçilere para verecek ha! yok öyle bir dünya!