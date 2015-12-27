“Parti Bütünlük İçinde”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve parti meclisi üyesi Veli Ağbaba, “CHP’deki gelişmeler, bazı kesimlerce tartışılıyor. Bizim içimizde bölünmeye yönelik veya partimizin parçalanmasına yönelik hiçbir durumun olmadığını bilmenizi isterim” dedi.

Partilerindeki istifa ve açıklamalarla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandıran CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İstifanın sorun olacağını sanmıyorum. CHP’deki gelişmeler, bazı kesimlerce tartışılıyor. Bizim içimizde bölünmeye yönelik veya partimizin parçalanmasına yönelik hiçbir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Partimiz bütünlük içerisindedir. Farklı görüşler olması normaldir. Bir arkadaşımız istifa etti. Tekrar söylüyorum; bölünme veya parçalanma gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

SMMMO ZİYARETİ..

Bu arada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Malatya SMMMO Yönetim Kurulu ve diğer Kurul Üyeleri ile TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi M.Bahadır Altaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan CHP Malatya milletvekili Ağbaba, Malatya SMMM Odasını Malatya’nın çok önemli ve çok ciddi bir sivil toplum örgütü olarak gördüklerini ve her zaman Malatya’nın sorunlarına getirdikleri çözüm önerilerini önemsediklerini, bundan sonrada bu çalışmalarına devam edeceklerine inandıklarını, CHP Genel başkanın Malatya ziyaretinde Malatya SMMM Odasının katılım ve desteği için teşekkür etti. Ağbaba, CHP grup Başkan Vekillerinin 5084 sayılı yasanın uzatılması ile ilgili teklif verdiklerini ve bu konunun takipcisi olduklarını belirterek “Ülkemizin ve İlimizin sorunlarının çözümü yanında Mesleki sorunların çözümündede Malatya SMMMO’nun her zaman yanında olacaklarını belirterek yeni göreve başlayan Ramazan Bozkurt’a görevinde başarılar diliyorum.”dedi.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı Bozkurt ise “Şahsım, oda kurullarım ve tüm üyelerimiz adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Bilindiği gibi bizler ekonominin kayda alınmasında önemli rol almaktayız. Kayıt dışı ekonomin kayda alınması , Ülkemizin geleceği ve refahı ile ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasında çok önem arz etmektedir.Ülkemizin ve Malatyanın sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak bizlerin görevidir. Bu nedenle bizler özellikle her türlü siyasi endişelerden uzak olarak sorunların çözümüne katkı sunmaya gayret etmekteyiz. Bu ziyaretinizden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha vurgulayarak sizlere tekrar hoş geldiniz der saygılar sunarım” diye konuştu.