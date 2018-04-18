Pastayı Alıp Çakır’a Gittiler

Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, 54 yaşına giren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor Derebeyleri taraftar grubu üyeleri, Dernek Başkanı Murat Soysal liderliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplandı. Taraftarlar daha sonra hazırladıkları pastayla birlikte Başkan Çakır’ın odasına girerek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Çakır, daha sonra pastadaki mumları üfledi.

Pasta kesiminden sonra taraftarlarla birlikte toplu fotoğraf çektiren Başkan Çakır, sürpriz doğum günü kutlamasından dolayı taraftarlara teşekkür ederek, “Ben doğum günümü unutmuştum, ama bize hatırlatmış oldular. Cefakar taraftarlarımız Malatyamızın arkasında dimdik duran, takımı kötü zaman da güzel zaman da destekleyen taraftarlardır. İnce düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor’a da teşekkür eden Başkan Çakır, “Evkur Yeni Malatyasporumuz bu sene başarılı bir grafik çizdi. Süper Lig’e ilk kez çıkmasına rağmen bütün maçlarda diri oynayan bir takım gördük. Şampiyonlara karşı da oynamış olduğu maç, ortaya koymuş olduğu mücadele çok önemliydi. Malatya’ya yakışan bir oyun oynuyorlar. Şu an Süper Lig’de 38 puanımız oldu ve iyi bir neticeyle bu yılı kapatacağız” dedi.

Derebeyiler Taraftarlar Grubu Başkanı Murat Soysal ise, “Her anlamda bizim arkamızda duran, bize belediye başkanlığı değil de babalık yapan, hem şehre hem taraftarlara hem Malatyaspor’a desteklerini esirgemeyen başkanımız her şeyin en güzeline layık. İnşallah ailesiyle birlikte nice sağlıklı yıllar geçirir. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

iha