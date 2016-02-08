Peki Bu Kamptaki Binlerce Suriyeli Neyin Nesi?

TÜİK’in Malatya’da ikamet eden 3 bin 868 yabancıdan sadece 190’ının Suriyeli olduğu açıklaması kafaları karıştırdı..

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’nun, Malatya’da ikamet eden yabancı sayısının 3 bin 868 kişi olduğu, bunlardan yalnızca 190’ının Suriyeli olduğu yolundaki açıklaması, Malatya’da yaşayan binlerce Suriyeli’nin statüsünün ne olduğu sorularını akla getirdi.

Sadece Fatih Köyü’nde oluşturulan ve 8 bin civarında Suriyeli barındırıldığı Kanteyner Kent’tekilerin “yabancı” rakamına dahil edilmemesi, ayrıca kamp dışında da çok sayıda Suriyeli’nin Malatya’nın çeşitli semtlerinde ikamet etmeleri gerçeği karşısında, TÜİK’in “190 Suriyeli var” yolundaki açıklamasıyla, “Peki kentteki binlerce Suriyeli’nin statüsü ne? Bunlar yabancı sayılmıyor mu? Ne zaman vatandaş yapıldılar?” sorularını akla getirdi.

TÜİK’in, Suriyeli sayısına ilişkin soru işaretlerine yolaçan “Malatya’da ikamet eden yabancılar”a ilişkin açıklaması şöyle:

“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Malatya’da 3 868 yabancı ikamet etmektedir. Malatya’da ikamet eden yabancılar arasında ilk sırada 1 880 kişi ile Afganistanlılar yer almaktadır. Afganistanlılardan sonra 621 kişi ile Almanlar, 244 kişi ile Azerbaycanlılar, 222 kişi ile Türkmenistanlılar ve 190 kişi ile Suriyeliler gelmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde görünen yabancı nüfus:

• İkamet veya çalışma izni alarak ADNKS’de kayıtlı olan ve tabiiyeti (vatandaşlık ülkesi) T.C. dışındaki ülkeler olan,

• En az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni referans tarihinde devam eden ve tabiiyeti (vatandaşlık ülkesi) T.C. dışındaki ülkeler olan ve

• İzinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkede ikamet eden kişileri kapsamaktadır.”

FOTOĞRAF: Fatih Köyü sınırlarında kurulan, 8 bine yakın Suriyeli’nin barındırıldığı Konteyner Kent

Bülten- malatyahaber.com