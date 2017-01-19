Pepee
Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye’nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman’da Nemrut’a, sonra Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye ve en son Kapadokya’ya giden Pepee, hem Türkiye’nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2016 – Türkiye
Tür : Animasyon , Aile
Yönetmen : H. Emre Konyalı
Oyuncular : –
Seslendirenler : Ayşe Şule Bilgiç , Emre Törün , Iraz Elif Kıraç , Çağrı Manas Kıraç , Nurkan Törün
Senaryo : Ayşe Şule Bilgiç
Yapımcı : Ayşe Şule Bilgiç
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