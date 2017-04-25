PFDK’dan EYMS’ye Yine Ceza Çıktı

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Nisan Salı günü Malatya’da oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 kaybettiği Eskişehir maçıyla ilgili olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a para ve Göztepe maçında bazı tribünlere seyirci alınmaması cezası verdi.

PFDK’nın EYMS ile ilgili cezası şöyle açıklandı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A VE KUZEY KALE ARKASI B,C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,.”

Yeni Malatya Gazetesi