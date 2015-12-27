Pilav Günü Yapacaklar



Battalgazi İmam Hatip Lisesi mezunlarının 2006 yılında başlattıkları Geleneksel Pilav Günü bu yılda yapılacak.



Etkinliğin tertip komisyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;



“Etkinliğinin yedincisini 24 Haziran 2012 Pazar günü saat 17:00’de gerçekleştireceğiz. Battalgazi Kaymakamlığı’ndan almış olduğumuz izinle; 7. Geleneksel Pilav Günü’nü her yıl olduğu bu yıl da Battalgazi İmam Hatip Lisesi’nde düzenleyeceğiz. 24 Haziran Pazar Günü Saat 17:00’de başlayacak programımız; Kuran-ı Kerim tilaveti, mezun öğrenci ve okul müdürü konuşmasına müteakip protokol konuşmaları ile devam edecektir. “İmam-Hatip Liselerinin Dünü, Bugünü ve Yarını ile İmam-Hatipli Olmanın Önemi” konulu konuşmanın ardından ilahi, ezgi ve skeç gösterisiyle devam edecek program, katılımcılara etli pilav ikramı ile sona erecektir.



Programa tüm Battalgazi İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları ve sevenlerinin katılımını bekler, programın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ederiz.”

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