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Malatya Haber -

Orduzu Pınarbaşı’nda Esrarengiz Kaza

Orduzu Pınarbaşı’nda Esrarengiz Kaza
  • 20.04.2017
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Orduzu Pınarbaşı mesire alanında devrilen otomobilin içindeki kişi ya da kişiler, aracı bırakıp kaçtılar.

Kaza, gece saat 04.30 sularında Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı’nın girişinde meydana geldi. Göl kenarında ağaçlar arasında devrilmiş otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine giderek otomobil ve çevresinde arama yapan İtfaiye ekipleri, kimseye ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri araçta güvenlik önlemi aldılar.

Polis ekipleri ise yapılan çalışmanın ardından otomobili çekici ile yediemin otoparkına çektirdi.

SOKAKTA DEVRİLDİ

Bu arada Çöşnük Mahallesi Kazım Karabekir Ortaokulu’nun yanındaki Azra Sokak içerisinde de bir otomobil devrildi.  Osman Taner yönetimindeki 44 KD 659 plakalı otomobil seyir halinde iken araç kontrolden çıkarak  yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

Yaralı şahıs, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. MURAT dedi ki:
    20 Nisan 2017, 16:58

    Malatya da 2 otomobil ard arda devrilmiş, hemen Başbakana soralım, meclise gensoru da verebilirsiniz…VeSSelam…

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