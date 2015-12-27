Plaka Hükmüne Yumuşatma!

Başka ilden alınan aracın plakası, isteğe bağlı olarak yerleşim yeri plakasıyla değiştirilebilecek. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin, trafik plakalarının değiştirilemeyeceği hükmü yumuşatıldı.

Yönetmelik değişikliğiyle, 1 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikteki, Satış, devir veya diğer işlemlerde plaka numarası değiştirilmez hükmü kaldırıldı. Buna göre, yerleşim yeri adresi dışındaki başka bir trafik tescil kuruluşunda kayıtlı araçları satın veya devir alanlarla yerleşim yeri adresi değişenler, isteklerine bağlı olarak, araçlarına yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun plakasını alabilecek.

Plaka değiştirmek isteyen araç sahipleri, kanuni temsilcileri, vekilleri veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna bir ay içerisinde başvurması gerekecek.

Araç plakası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarasıyla değiştirilebilecek. Yönetmelik, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükte olacak.