Polat; “Nezih Bir Park Kazandıracağız”

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarını denetleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizde değişim ve dönüşüm hizmetlerimize dört koldan devam ediyoruz. 82 mahallemizde yol açma, genişletme, sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama, kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme çalışmaları devam ederken, ilçemizin sosyal yaşam seviyesini artıracak modern park alanlarının yapımıyla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Başkan Polat, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Güner ve Mehmet Çınar ile birlikte 2.Organize Sanayi Bölgesindeki Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları ile Turgut Özal Mahallesinde yapımı süren park alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2.Organize Sanayi Cami bahçesine sıcak asfalt serimi çalışmasını tamamladı. Başkan Polat; “Camilerimizin temizliğine ve çevre düzenlemesine hassasiyet göstererek vatandaşlarımızın rahat, huzurlu, temiz ortamlarda ibadetlerini yerine getirmesi için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak camilerimizin temizliği başta olmak üzere çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Turgut Özal mahallemize nezih bir park kazandıracağız. Projemiz mahalledeki sosyal yaşam seviyesine değer katacak. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, yeni nesil oyun grupları, fıtness aletleriyle nezih bir ortam. Parkımızı yaz ayına doğru hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

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