Polat; “Titiz Bir Çalışma Yapılıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara, Bölge Müdürleri ve Daire Başkanlarıyla birlikte 1 Milyon 350 m² ‘de hizmete girecek “Beylerderesi Şehir Parkı” projesi ile Beylerderesi Göleti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Suyu ve yeşil alanlarıyla ünlü Yeşilyurt İlçesinin tarihi ve kültürel yapısına uygun projeler uygulamaya önem veriyoruz. Hemşerilerimizle aynı yöne bakarak güzel ilçemizin dönüşümüne katkı sunacak projeleri hayata geçirirken çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçemizin geçmişten gelen kadim medeniyet olgusunu gelecek nesillere taşımak, sosyal dokusu ve yeşil alanlarını daha değerli hale getirmek adına farklı yatırımlar ve projeler uygulamaktayız. Sosyal donatıları, yeşil alanları, hizmet gruplarıyla yerli ve yabancı turistleri misafir edeceğimiz, bölge turizmiyle ekonomik hayatımıza önemli kazanımlar sağlayacak “Beylerderesi Şehir Parkı “projemizde bu anlayış doğrultusunda hizmete girecektir. İnşaatı devam eden Beylerderesi Baraj Gölet’inin uygulandığı alanda 1 Milyon 350 m² ‘de hizmete sunacağımız projemiz hem kentin marka değerini yükseltmeye hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekânlar bırakmak adına değerli bir yatırımdır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu kıymetli projemizi sahiplenen ve desteklerini esirgemeyen Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a, AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı’ya, Milletvekillerimize, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hemşerimiz Cemal Nogay’a, DSİ Genel Müdürümüze, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve diğer emeği geçen kamu ve kuruluş müdürlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara’da, “Beylerderesi Şehir Parkı” projesi gibi değerli bir yatırımı Malatya’ya kazandırmak adına yoğun bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunup, çalışmalarında başarılar diledi.

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