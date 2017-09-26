Polis 38 Şüpheliyi Yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından 38 şüphelinin yakalandığı ve haklarında işlem yapıldığı bildirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişi 18 ile 24 Eylül 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde 16.09.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı B.S. isimli şahıs, 17.09.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesinde 19.09.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.T. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde 22.09.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.Y. isimli şahıs, 22.09.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.Ö. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Mala zarar verme suçundan 4 yıl cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H.İ. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay cezasından dolayı Ordu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.İ. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Yağma suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.H. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

09 Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.B. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Yağma suçundan 6 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A.. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Sahur Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 18.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Muratlı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Muratlı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Ömerli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Elbistan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.M.K. isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.P isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Yağma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.O. isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Kasten yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K.G. isimli şahıs, 19.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.İ isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Cinsel taciz suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Ö. isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ç. isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 5809 SKM suçundan 4 ay 1 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 20.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Hırsızlık suçundan 6 yıl 9 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.P. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

29 Yağma suçundan 1 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Z. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Yağma suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.B. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs, 21.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

33 Hakaret suçundan 2 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y isimli şahıs, 22.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.İ isimli şahıs, 22.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Mal beyanını alınmasına yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K isimli şahıs, 22.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 6136 SKM suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.F.Y. isimli şahıs, 23.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

37 Kasten yaralama suçundan 1 ay 16 gün cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.U isimli şahıs, 23.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Düzce Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.C. isimli şahıs, 23.09.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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