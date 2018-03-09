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Malatya Haber -

Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi

Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
  • 09.03.2018
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Malatya’da polis ekiplerince  mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak  sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şok uygulamalarda; Polis ekipleri, Sivas Caddesi üzerinde park halindeki bir aracın içinde bulunan E.C. adlı şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirirken,  Yamaç Mahallesi’nde yine şüphe üzerine durdurularak üst aramaları yapılan Y.Ö. adlı şüpheliden 1 adet pompalı tüfek, G.K. adlı şüpheliden ise 1 adet tabanca ele geçirdi.

Taştepe Mahallesi’nde ise M.D. adlı şüpheliden 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Yine şok uygulamada Hanımınçiftliği’nde ise yine polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan biri araç içerisinde 350 gram esrar maddesi bulunarak H.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, Malatya’da son 2 haftalık süre içerisinde Şok Uygulamalarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı ise 34’e çıktı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Uygulamada ele geçirilen pompalı tüfek

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