Polise Ceza, Müezzine Tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski polis memuru 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, tutuksuz olarak yargılandığı davanın duruşmasına gelen bir müezzin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Eski polise memuruna hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü dosyasında yargılanan bir polis memurunun davasında karar çıktı. Buna göre; Mahkeme Heyeti davada tutuklu yargılanan ihraç edilmiş eski polis memuru Kadir Ç.’ye “FETÖ terör örgütü üyesi” olma suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hüküm ile birlikte polis memurunun cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

-Müezzin tutuklandı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise görülen davada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan ve İl Müftülüğünde müezzin olarak görev yaparken bir süre önce kamudan ihraç edilen Mustafa D. hakkında, dosyaya yeni gelen belge ve delillerden dolayı mahkeme heyeti tarafından tutuklama kararı verildi. Duruşmada tutuklama kararı çıkan Mustafa D. polis memurlarınca gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com