Poliste Terfi ve Uğurlama Töreni



Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde terfi edenler ile başka bir ile tayinleri çıkan personel için tören düzenlendi.



Bölge Trafik Müdürlüğü’ndeki Emniyet Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene Emniyet Müdürü Mustafa Aygün ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet amirleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Malatya’dan başka illere tayinleri çıkanlara yeni görev yerlerinde başarılar dilerken, bir üst rütbeye terfi edenlere ise başarılı çalışmalar diledi.



Törende Malatya’da görev yaparken tayinleri çıkan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sezer Durmuş (Ankara), 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan (Bursa), 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran (Kırşehir Polis MYO), 2. Sınıf Emniyet Müdürü Üzeyir Taşdelen (Hatay), 2. Sınıf Emniyet Müdürü Şevket Karayiğit (Malatya Polis MYO), 2. Sıınf Emniyet Müdürü Sezai Kablan (Elmadağ Polis MYO), 3. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Muammer Gül (Malatya Polis MYO), 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Aygün (Kütahya), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Balcı (Isparta), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Harun Dutlar (Kahramanmaraş), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Çakmak (Bursa), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hacı İbrahim Aydoğmuş (Nevşehir), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap (Eskişehir), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz (Bilecik), 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Körpeoğlu (Düzce), Emniyet Amiri Fatih Karagöz (Ankara), Emniyet Amiri Osman Osmanoğlu (Balıkesir), Emniyet Amiri Hüseyin Eser (Konya), Emniyet Amiri Orhan Kurdaş (Edirne) ile Emniyet Amirleri Kürşat Koçak, Ahmet Arıcan, Çetin Çopoğlu, Özgür Çetin Çınar, Murat Çetinoğlu, Kemal Akyıldız ve İlyas Başar’a hizmetleri anısına Emniyet Müdürü Mustafa Aygün ve Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından verildi.



Törende, 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’nden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Sezer Durmuş’a, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’nden 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Dursun Geçer, Üzeyir Taşdelen, Turan Odabaş, Şevket Karayiğit ve Sezai Kablan’a, 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’nden 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Bekir Yavaş, Rasim Açıkgöz, Ali Erbaş ve Mustafa Kamalak’a, Emniyet Amirliğinden 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Şener Derin, Dr. Ali Doğaçhan Yücel, Suphi Bünet, Nevzat Körpeoğlu, Osman Osmanoğlu, Erdoğan Demir, Yusuf Gül, Hasan Ali Korkmaz’a, Başkomiserlikten Emniyet Amirliği’ne terfi eden Kaya Mehmet Gelöz, Ahmet Boran, Ümit Kaygısız, Kemal Akyıldız, Hasan Yanarkaya ve Ramazan Ertürk’e, Komiserlikten Başkomiserliğe terfi eden Ahmet Buğra Sincanlıoğlu, Rıfat Yazar’a ve Komiser Yardımcılığı’ndan Komiserliğe terfi eden Cemal Başdan’a Emniyet Müdürü Mustafa Aygün ve Emniyet Müdür Yardımcıları ile eşleri tarafından yeni rütbeleri takıldı.

Tören, müzik dinletisi ile devam etti.

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