Polisten 27 Şüpheli Hakkında İşlem

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 1 haftada çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 27 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yakalanan şahıslara ilişkin Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 25.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı O.D. isimli şahıs, 27.11.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Saray Mahallesinde 20.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı F.Ü. isimli şahıs, 27.11.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 20.11.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı E.İ. isimli şahıs, 30.11.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 2 ay cezasından dolayı Besni Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 27.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.S. isimli şahıs 27.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 27.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 27.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 28.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Yağma suçundan 10 yıl 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 28.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.U. isimli şahıs 28.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Edremit Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.F.A. isimli şahıs 28.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 29.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Zorlama hapsi suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.O. isimli şahıs 29.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 6136 SKM suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 29.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altıda araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ş. isimli şahıs 29.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Kocaeli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.D. isimli şahıs 29.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

18 Basit cinsel saldırı suçundan ifadeye yönelik olarak Körfez Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

19 İftira suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.K. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

20 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Tehdit suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Yağma suçundan 5 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Kilis Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs 30.11.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.E. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Büyükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ç. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H. isimli şahıs 03.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com