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Malatya Haber -

Pompalıyla Ateş Açıldı, 3 Yaralı..

Pompalıyla Ateş Açıldı, 3 Yaralı..
  • 28.04.2017
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Malatya’da iki grup arasındaki husumetten dolayı pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Perşembe gece saat 21.00 sıralarında İskender Mahallesi Arap Osman Kavşağı mevkiinde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürümekte olan İ.B. (18), M.B. (22) ve Y.T. (22) adlı şahıslara, aralarında husumet bulunan Mücahit G. ve Özkan S. tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. Saldırı sonucunda 3 kişi ayaklarına saçmaların isabet etmesi sonucunda yaralanırken, 2 şüpheli ise bir otomobil ile kaçtı.

Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan 2 şüpheli ise, olaydan 1 saat sonra Asayiş Şubesi ekipleri tarafından  suç aleti pompalı tüfek ile birlikte Kubilay Lisesi önünde durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındılar.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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