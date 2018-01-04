Prof.Dr. Kınacı’ya Hemşehri Ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Cumali Kınacı’ya, Ankara’da bulunan Malatyalı hemşehrileri tebrik ziyaretinde bulundu.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu’nun organizasyonu ile bir araya gelen Malatyalılar Cumali Kınacı’ya başarı dileklerini sundu.

Ziyarete Mali Müşavir -MASTÖB Ankara Başkanı Kamil Göksu, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı -MASTÖB İstişare Kurulu üyesi Dr.Şanal Tosun, Arapgir Belediye eski başkanı MASTÖB Genel Sekreteri Mustafa Namık Güzeler, Belediye Meclis Üyeleri Der. Genel Başkanı-MASTÖB İstişare Kurulu Üy. Mehmet Canpolat, Emekli Genel Müdür Yardımcısı MASTÖB İstişare Kurulu üyesi Ertaç Önal, Keçiören Belediye Meclis Üyesi Musa Afşin, Belediye Meclis üyesi Sabit Aktaş, Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Daire Başkanı Doğan İşçi, EGO Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Muharrem Turan, Hukuk Müşaviri -Polat Derneği Başkanı-MASTÖB İstişare Kurulu üyesi Tacettin Ayhan, Pütürge Dernek Başkanı MASTÖB Başkan Yardımcısı Yılmaz Gürbüzer, İş adamı MASTÖB Başkan Yardımcısı Erhan Özcan, Emekli Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdür Yardımcısı MASTÖB İstişare Kurulu Üyesi Sıdıka Kuşanaç,İş adamı MASTÖB İstişare Kurulu Üyesi Murat Aslan, İş adamı MASTÖB İstişare Kurulu üyesi Bahadır Gülalioğlu, MASTÖB Kadın Kolları Bşk Yrd. Hatice Demirtaş, Yeminli Mali Müşavir MASTÖB İstişare Kurulu üyesi Yusuf Akdağ, Malatyaspor eski başkanı MASTÖB İstişare Kurulu Üyesi Coşkun Ünal, MASTÖB Gençlik Kolları Başkanı Ümit Coşkun katıldılar.

Ziyaretçilerin tek tek yaptıkları tanıtım sırasında Turizm Bakanlığı’ndan emekli Genel Müdür Yardımcısı olduğunu söyleyen Ertaç Önal’a “Bu genç yaşta neden emekli oldunuz?” diye soran Kınacı’ya “Her ne kadar kaporta genç görünse de model itibariyle motor teklemeye, şanzıman sinyal vermeye başladı” diye espirili cevabı Kınacı’yı kahkaya boğdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar eski yardımcısı Dr. Şanal Tosun yaptığı konuşmada; Cumali Kınacı ile 1972-1975 yılları arasında Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nde sınıf arkadaşı olduğunu, Kınacı’nın tüm derslerden tam not alan çok çalışkan bir öğrenci olduğunu, sadece çalışkanlığı ve Allah vergisi zekâsı ile değil, sempatik kişiliği ile de temayüz ederek İTÜ gibi müstesna bir üniversitede profösörlüğe kadar yükseldiğini ifade etti ve “Bazı insanlar atandıklar görevde şereflenip değer bulur. Bazı insanlar da hizmet üreterek, kişiliği ile insanları kucaklayarak, çalışmaya teşvik ederek bulundukları görevi şereflendirir. Cumali bey de bu makamı şereflendiren bir değerdir. Lise yıllarından beri gözlerinin içi hep güler Sayın hocamızın.”dedi.

PROF. DR. CUMALİ KINACI KİMDİR;

Prof. Dr. Cumali Kınacı, 1957 yılı Malatya doğumludur.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olan Kınacı, Çevre Teknolojisi alanında 1992 yılında doçent, 2003 yılında profesör ünvanlarını almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesinde 2003 yılından bu güne kadar profesör olarak çalışmıştır.

Özellikle su ve atık su arıtma teknolojileri, altyapı sistemlerinin tasarım ve işletme esasları, mühendislik ekonomisi gibi konularda ulusal ve uluslararası ölçekli 150 civarında yayın yapmıştır.

2003 – 2010 yılarında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

22 Ekim 2010 – 11 Temmuz 2011 arasında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü üstlenmiştir.

14 Temmuz 2011 – 19 Eylül 2017 arasında Su Yönetimi Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

19 Eylül 2017 – 14 Aralık 2017 arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

14 Aralık 2017’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Halen İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu üyeliği ve Su Kirlenmeleri Araştırmaları Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Turkish Journal of Water Science and Management dergisinin editörlüğünü de yapmaktadır.

İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli, 2 çocuk babasıdır.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com