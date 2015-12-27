“Projeler Hızla İlerliyor”

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde “9 köye 9 cami” projesinin hızla ilerlediği bildirildi.



Hekimhan Kaymakamı Nurettin Dayan’ın öncülüğünde Hekimhan Müftülüğü’ne bağlı camisi olmayan köylerle camisi eskidiği için ihtiyaca cevap vermeyen camilerin yerine yenisinin yapılması, tamiratı gereken camilerin eksiklerinin giderilmesi amacıyla müftülük tarafından başlatılan Hekimhan’da 9 köye 9 cami ve 14 minare projesi kapsamında yapılmakta olan camilerin inşaatı hızla ilerledi. Hekimhan Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, “2011 sonlarına doğru başladığımız camilerimizin inşaatları hayırsever vatandaşların katkılarıyla hızla devam etmektedir. Hekimhan’da hiç camisi olmayan veya camisi olup da eskiyen camilerin yerine yenisinin yapılması amacıyla başlattığımız cami inşaatını, Ramazan ayı içerisinde tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz. Proje kapsamındaki camilerden Çimenlik köyü Bahattin Öner Camii, Işıklı köyü İsmail Oğlu Mehmet Bulut Camii, Yeşilpınar köyü Davud Emre Karaca Camii, Dumlu köyü Halis Gevrek Camii ve Mollaibrahim köyü Hacı Mehmet Efendi Camii’nin beton ve duvar işçilikleri tamamlandı. Kocaözü kasabası Köse Hasan Mahallesi Şehit Mehmet Emin Çakır Camii, Girmana kasabası Hüyücek Abdullah Faruki Camii ve Yağca köyü Bosna Sancak Camii’nin son kat beton çalışması sürdürülmektedir. Sarıkız köyü Camii’nin çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Ayrıca Kurşunlu Cecimli, Dursunlu Kaflaönü camilerinin inşaatları tamamlanmak üzeredir. Proje kapsamında Kocaözü Merkez Yeni Camii, Kurşunlu Gelengeç Camii, Güzelyurt Baharlı, Polatlı Camii ve Girmana Aşağı Girmana Camii minaresinin yapımı tamamlandı” dedi.



“On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in yaklaştığı şu günlerde, bu çalışmalarımızda bizlere maddi ve manevi destek veren başta Kaymakam Nurettin Dayan olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayır sahiplerinin de yardımlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diyen Çetmi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Camilerle ilgili geniş bilgiye http://www.hekimhanmuftulugu.gov.tr/icerikler/5-camilerimiz.html ulaşılabilinir. Camilerin yapımına destek olmak isteyen hayır sahipleri, Türkiye Diyanet Vakfı Hekimhan Şubesi’ne ait T.C. Ziraat Bankası Hekimhan Şubesi’ndeki TR41 000 1000 295 298 226 675 001 hesap numarasına maddi yardımda bulunabilir. İletişim; Hekimhan İlçe Müftülüğü (0 422) 713 10 75”

