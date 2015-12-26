”Prova Dolayısıyla Kapalıdır..”

30 Ağustos Bayramı provaları dolayısıyla, İnönü ve Atatürk Caddeleri, 4.5 saat boyunca ulaşıma kapatıldı.

Malatya merkez İnönü Caddesi İnönü Kapalı Çarşısı önünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı provası nedeniyle saat 07.00’den itibaren şehrin ana ulaşım hattını oluşturan İnönü Caddesi, Sıtmapınarı kavşağından Belediye önüne kadar, Atatürk Caddesi’de Gazi İlköğretim Okulu başından yine Belediye önüne kadar trafiğe kapatıldı.

Saat 10.00’da başlayan provaları, Ulaştırma Alay Komutanı Kıdemli Albay Akif Karamustafa yönetti. Provada Vali Yardımcısı Mehmet Cilacı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Çakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Kesiriklioğlu, vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra geçit töreni düzenlendi.

Bu arada, uçakların alçaktan uçuş yapması ve törende olağanüstü güvenlik önlemi alınması dikkat çekti.

Provalar saat 10.40’da sona erdi ve ana cadde ile bağlantıları yeniden trafiğe açıldı.