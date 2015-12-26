Pütürgeli Muhtarlar Çözüm Arayışında..

Kayısıda yaşanan sorunların çözümü için Pütürge ilçesindeki bir grup muhtar, Vali Osman Derya Kadıoğlu ile görüştüler.

Pütürge ilçesindeki yaklaşık 15 köy muhtarı toplu halde Vali Osman derya Kadıoğlu’nu ziyaret ettiler. Köy muhtarları kayısı yaşanan fiyat istikrarsızlığının giderilmesi ve yaşanan sorunların çözümü için Vali Osman Derya Kadıoğlu’ndan destek istediler.

Vali Kadıoğlu ise, yaşanan sorunların çözümü için her zaman çalışma içerisinde olduklarını belirttti. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti.

Muhtarların, bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek, kayısıda yaşanan sorunların çözümü için destek istedikleri öğrenildi.