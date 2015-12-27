Rakibini 20-1 Yendi
Malatya Amatör Küme Futbol’da U-19 1. Küme Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde 6 karşılaşmada 41 golün atıldığı 8. haftada Karakavakspor, Doğanşehir Belediyespor’u 20-1 yendi.
Ligde haftanın sonuçları şöyle:
Telekomspor-Malatya İl Özel İdarespor: 4-3,
Sanayispor-1932 Malatya Gücü: 0-5,
Malatyaspor-Malatya Fenerspor: 2-2,
Doğanşehir Belediyespor-Karakavakspor: 1-20,
Demirspor-Adafı Kartalspor: 0-0,
Yeşilyurt Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 0-4.
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