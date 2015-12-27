“Rakiplerimiz Bize Acıyor”

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli golcüsü Aydın Çetin, Malatya İnönü Stadı’nın zeminin kendilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, “Sezon başından bu yana gelen bir şikayetimiz vardı. Ama bu hala düzelmedi. Daha da kötüye gidiyor. Artık rakip takımın oyuncuları bize acımaya başladı” dedi.

Golcü futbolcu, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnönü Stadı’nın zemininden şikayet eden Aydın, “Çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Çünkü 2 maçlık seriyi 3 maça çıkartmak istiyorduk. Tabi daha da önemlisi rakibimizle oynadık. Ama istediğimiz 3 puanı alamadık. Her şey bir etken. En büyük etken ise sahamızın zemini. Zeminden çok şikayetçiyiz. Sezon başından bu yana gelen bir şikayetimiz vardı. Ama bu hala düzelmedi. Daha da kötüye gidiyor. Artık rakip takımın oyuncuları bize acımaya başladı. Buna biran önce çözüm bulmak lazım. Tabi ki bu bahane değil ama böyle bir takım kuruyorsan, şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturuyorsan, saha zemininin de iyi olması lazım” ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor maçından galip ayrılıp, seriyi sürdürmek istediklerini ancak istediklerini elde edemediklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, “Galip gelip, Ümraniyespor’u sıkıntıya sokmak istiyorduk. Ama elimize geçen avantajı değerlendiremedik. Ancak onların oynanmamış bir maçları var. Oynanmamış maç, kazanılmamış maçtır. O yüzden rahatız. Bekleyeceğiz” diye konuştu.

“HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE”

Çetin, her şeyin kendi ellerinde olduğunu belirterek, rakiplerin durumlarına bakmadan kendi işlerine bakmak zorunda olduklarını ifade etti.

Tecrübeli golcü, “Aşağından gelen birçok takım var. Ama ne olursa olsun her şey bizim elimizde. Bütün maçlarımızı kazansak zaten şampiyonuz. Hiç kimseye bakmadan, kendi işimize bakmalıyız. Önümüzde Tarsus İdman Yurdu maçı var. Her şeyimizle o maça konsantre olduk. Ardından bay haftamız var. İyi hazırlanıp, daha güçlü olup, iyi işler yapmalıyız. O yüzden Tarsus İdman Yurdu maçını kazanıp, önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

“DAYAK YEMİŞ GİBİYİZ”

Aydın Çetin, Ümraniyespor maçı sonrası futbolcular olarak kendilerini dayak yemiş gibi hissettiklerini söyledi.

Zeminin kendilerini çok yorduğunu dile getiren Çetin, şunları söyledi: “Ümraniyespor maçına kadar yorgunluk yoktu. Bu maçtan sonra çok büyük yorgunluk oldu. Takım arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu maçtan sonra sanki dayak yemiş gibiyiz. Zemin bizleri çok yoruyor. İç sahadaki maçlardan sonra daha çok yoruluyoruz. Fizik kapasitemiz çok yüksek, 3 maç bizi yormuyor. Ama saha zemini bizi yoruyor. O nedenle zemine bir çare bulabilirsek, çok daha güzel olacak.”

“BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLÜYORUZ”

Çetin, taraftarları çok özlediklerini ifade ederek, “Taraftarlarımızla çok uzak kaldık. Birbirimizi çok özlüyoruz. Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağımız karşılaşmadan sonra içeride oynayacağımız Hacettepespor karşılaşmasına taraftarlarımızı bekliyoruz. Artık maç burada mı, yoksa başka yerde mi olur onu bilemem. Zemin sıkıntısının çözülmesi gerekiyor. Taraftarlarımızı özledik. Onlarında bizi özlediğini biliyorum. Çünkü her yerde bizi konuşuyorlar ve bizi bekliyorlar” diye konuştu.