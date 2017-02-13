“Ramazan Hoca Bizim Başımızın Tacı Ama..”

Rektör Prof.Dr. Kızılay, MGC ziyaretinde üniversiteye ve Prof.Dr. Ramazan Özdemir’in ayrılma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu..

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay; Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ı ziyareti sırasında, üniversiteye ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ramazan Özdemir’in ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “üniversitemiz Malatya olduğu kadar ülkemiz içinde önemli bir kuruluştur. Bünyesinde kurtuluş savaşı kahramanı ve ekonomik savaşı kahramanı Malatyalı iki ismi taşımaktadır. Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezi ile, Tıp Merkezi de İnönü Üniversitesi ile anılır olmuştur. Bu yerleşkeyi, bu kampüsü bünyesinde taşıyan Malatya’ya, Malatyalılara ne kutlu. Bu üniversite de rektör seviyesinde görev yapanlara ne şan ne şeref. Bu duygularla hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

“Hedefimiz dünya birinciliği…”

Rektör Prof. Dr. Kızılay burada basın mensuplarına yaptığı açıklama da, “Öğrenci sayımız 43 bin 500’ün üzerinde. Üniversitemizin 14 fakültesi, 5 yüksekokulu, 12 tanede meslek yüksekokulu var.” dedi.

Prof. Dr. Kızılay, “Turgut Özal Tıp Merkezi, hem ülkemizde, hem Avrupa’da, hem de dünyada artık ismini duyurmuş, Karaciğer naklinde Avrupa ve Türkiye lideri olan, dünyada da ikinci sırada yer alan bir merkezdir, hastanemizdir. Turgut Özal Tıp Merkezi’ni dünyada birinciliğe taşıyacak bir hedefle bu dönemde çalışıyoruz, devam ediyoruz, birinci sıraya taşıyacağız.” dedi.

“Onkoloji Hastanesi ikinci gurur kaynağımız olacak”

Prof. Dr. Kızılay şöyle devam etti:

“Bu dönemde Onkoloji Hastanesi’nin temelini atacağız. Mimari projesi ve inşaatla ilgili diğer projeleri bitmek üzere. Normalde 25 Ocak’ta bitiyordu. İhaleyi alan mimarlık ofisi 1 ay süre istedi. Şubat ayının sonunda süreleri bitiyor. Onkoloji Hastanesi Projesi benim dönemimin de yıldız projesi olacak. Organ nakli başta karaciğer olduğu gibi, ikinci gurur kaynağımız olacak. Sadece bölgemize değil, ülkemize de kanser konusunda hizmet üretecek.”

“Teknokentte 24 şirket çalışıyor”

Teknokentin faal olması için de bir çalışma yürüteceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bu dönemde üniversitemiz, şehrimizle, sanayimizle beraber bir başka noktada çok görünür hale getireceğiz. Bu da Teknokent. Üniversitemizin başını çıktığı önemli alanını oluşturduğu, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda Ticaret ve sanayi Odası’nın, kamu, özel sektöründe içinde bulunduğu teknokentimiz de bu dönemde üniversitemize çok önemli bir hizmet alanı, ar-ge, inovasyon üreten, şehrimize değer katan, üniversitemizin insan kaynağı, bilgi birikimi, yeni ve büyük gelişmelerini sanayi ile buluşacağı bir merkez olacak. Oraya da bu hafta içerisinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. 14 şirket ile devralmıştık, şimdi 24 şirkete çıkarttık.” şeklinde konuştu.

“Ramazan Hoca bizim başımızın tacı, yıldızımız”

Tıp Fakültesi ve TÖTM Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in üniversiteden ayrılacak olması ile ilgili konu hakkındaki soruya ise Prof. Dr. Kızılay, “Ramazan Hoca, bizim başımızın tacı, yıldızımız. Emekli olmayı düşünüyor, ayrılmadı. Emekli olmayı düşünüyor. ‘Emekli olduktan sonra da İstanbul’a gideyim’ diyor. Bir karar aşamasında. Ben Ramazan Hoca ile konuştum. Büyük oğlu İstanbul’da, ‘Kızı bu sene bitirecek.’ diyor. O’da İstanbul’a gidecek. Oğlan ile kız İstanbul’da olunca bizde İstanbul’a gidelim diye düşünüyoruz, dedi.

O’nun dışında ayrılan hoca benim bildiğim yok. Ben 25 yıldır İnönü Üniversitesi’nin bir hocasıyım. Şimdiye kadar, son 3-5 yıla kadar üniversitemizden ayrılan insanlar çoktu, üniversitemiz artık değişti. Şimdi üniversitemiz bir çekim üniversitesi haline geldi. Bunu en iyi ben günlük hayatımda görüyorum. Bana çok sayıda hoca geliyor ve ‘Hocam burada çalışmak istiyoruz’ diyor. Kadromuz olsa çok sayıda hocayı alacağız. Ama burada birçok emeği olan, uzun yıllar burada çalışmış, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin şu odanın orta kolonu gibi, orta direği gibi olan insanlar var, bunları kaybetmek istemeyiz. Ama onun dışında bir hareketlilik olur. Gidenler, gelenler olur. Bir kişi gider, yerine 5 kişi gelir. Üniversitemizde bugün Tıp Fakültemizde 105 tane profesör var. 25 yıl önce ben buraya geldiğimde sadece dekan profesördü, bir tane profesör vardı, o da dekan, onun da kadrosu burada değildi, dekan olmak için buraya gelmişti. Şimdi Tıp Fakültemizde sadece 105 tane profesörümüz var. Yeni profesör kadrolarımızı ilan ettik, bir 7-8 profesörümüz daha geliyor.

13-14 tane öğretim üyesi ilan edeceğiz bir ay içerisinde, onlar gelecekler. Bu konuda İnönü Üniversitesi bir çekim merkezi. Ama ayrılmak isteyen böyle sütunları ben ikna etmek kaydıyla burada kalmalarını istiyorum. Ramazan Hoca’nın da öyle bir niyeti var; emekli olmak ve İstanbul’a gitmek istiyor. Keşke o niyetini tekrar gözden geçirse. Ben kendisi ile 25 yıldır asistanlığımızdan beri biz arkadaşız.” şeklinde cevap verdi.

Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com