‘Rapora Rağmen Ne Yaptınız?’

MHP İl Başkanı Ömer Ekici, Malatya Belediye Meclisi Denetim Komisyonu’nun bir süre önce kamuoyuna duyurulan raporuyla ilgili olarak belediyece bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu ve yeni bazı sorular yöneltti.

Partide bir basın toplantısı düzenleyen Ekici, şunları söyledi:

“Malatya Belediye Meclisi Denetim Komisyonunun, 3 aylık Cemal Akın ve 9 aylık Ahmet Çakır dönemi olmak üzere; 2009 yılı Belediye faaliyetlerine ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun gereğinin yapılmasını beklediğimizi 29 Nisan 2010 tarihli basın açıklamamız da sizlerle paylaşmıştık.

Ancak, aradan geçen süre içerisinde Belediye Başkanlığının ve sayın başkanın bu konuda aydınlatıcı bir açıklaması olmamıştır.

Denetim komisyonu raporundaki tespitler belediye de söz konusu olduğu anlaşılan yolsuzluklar son derece ciddidir ve derhal gereğinin yapılması icap etmektedir.

Söz konusu rapor küçümsenecek, sümen altı edilecek bir rapor değildir.Hukukun egemen olduğu toplumlarda bunların onda biri yaşansa; kamu görevlilerini görevlerinden edecek veya onurlu kamu görevlilerinin derhal istifa edecekleri son derece ciddi yolsuzluklar, adam kayırmalar söz konusudur.

Doğrudan Temin Yöntemi ile 110 ihalenin 5 firmaya paylaştırılması, ihalelerde şeffaflık olmaması, Kamu İhale Kanununun ihlâl edilmesi , yetkilisi aynı olan birkaç firmanın ihaleye kabul edilmesi, teminat mektubu ve iş bitirme belgeleri geçersiz firmalara iş verilmesi şeklindeki tespitler, gayri ciddi ifadelerle geçiştirilecek gibi değildir.

Malatya Belediyesindeki usulsüzlükler bunlarla da kalmamıştır.

Son dönemde Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki işlere; Mezarlıklar Müdürlüğünün işlerinin ihale edildiği ve buradaki firmalar üzerinden usulsüz ve etik olmayan yöntemlerle üst düzey yetkililerin yakınları ve akrabalarının işe alındığı, bu şekilde usulsüz eleman alımı yapıldığı haberleri her gün basınımıza intikal etmektedir.

Göreve geldiği 29 Mart 2009 da basın toplantısı yaparak ;seçime yakın belediyeye yeni işçi alındığını ve bu işçilerin maaşını ödemekte zorlanacağını söyleyen sayın Başkan bugün ise; basınımız tarafından bu konuda sorulan sorulara aydınlatıcı bir yanıt verilmemiştir.

Belediyeye bağlı şirket ve müdürlüklerde görülmemiş düzeyde partizanca kadrolaşma ve yer değiştirme uygulanmaktadır.Bu konuda bizlere intikal eden şikayetler hat safhaya ulaşmıştır. Müdürlerin ve üst düzey yöneticilerin yandaşlarının partizanca kadrolara alındığı, yandaş olmayanların ise sürgün mahiyetinde yer değişimine tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Burada sizler aracılığıyla sayın Başkana sormak istiyorum;

 Denetim komisyonu raporuyla ilgili ne gibi işlem yaptınız?

 Bu konuların araştırılması için müfettiş istediniz mi?

 Sorumluların yargıya intikal ettirilmesi için gereken süreci başlattınız mı?

 Birden fazla firmanın yetkilisinin aynı kişi olduğu , teminat mektuplarının geçersiz olduğu, iş bitirme belgelerinin işi almak için yetersiz olduğu halde ihale alan firmalarla ilgili herhangi bir hukuki süreç başlattınız mı?

 Kent Bilgi Sistemi ihalesini rekabet ortamı olmadan tek başına katılarak alan firmanın AKP ile bir bağı var mıdır?

 Bağlı müdürlüklerinizde yapılan partizanca kadrolaşma ve haksız yer değiştirmelerin önlenmesi için ne gibi bir işlem yaptınız?

 İmar yolsuzlukları ile ilgili yapılan idari soruşturmanın neticesi ne olmuştur? Adı geçen firmalar ve yetkilileri ile ilgili hangi cezalar uygulanmıştır?

 Geçmişte bu imar yolsuzluklarının yapıldığı dönemlerde imar komisyonunda bulunan şahısların şimdi de imar komisyonunda bulunmaya devam etmelerine neden göz yumuyorsunuz?

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ;

Malatya Belediyesinde meydana gelen veya gelecek olan her tür yolsuzlukla kamu malının kamu menfaati için kullanılması yönünde halkımız adına muhalefet görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.

Belediye yönetimini; bu sorduğumuz konularla ilgili bir kez daha uyarıyor, kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Aksi halde; Milliyetçi Hareket Partisi olarak; konuyu yargıya intikal ettireceğimizi tüm Malatyalı hemşehrilerimizin bilgilerine sizler aracılığıyla arz ediyorum.”