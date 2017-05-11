Ravcı; “Henüz Biten Bir Şey Yok”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, ligde henüz matematiksel olarak hiçbir şeyin bitmediğini ifade ederek, Boluspor maçını kazanıp, Malatya’da şampiyonluk turunu atmak istediklerini söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, “Ligin artık son iki haftasına girdik. Geçen hafta önemli bir maç oynadık. Adana Demirspor’un bulunduğu pozisyon açısından da bu karşılaşma önemliydi. Eskişehir’in puan kaybetmesiyle birlikte bu hafta bizim avantajımızı sürdürmemiz açısından önemliydi” dedi.

Ravcı, herhangi bir sürpriz yaşamak istemediklerini belirterek, şunları söyledi: “Adana Demirspor işle önemli ve güzel bir maç oynadık. Geriye düştüğümüz halde çok çabuk toparlanıp, cevap verdik. Maçın başından sonuna kadar oyuncular iyi bir performans ortaya koydular, iyi oynadılar ve 3 puanla Malatya’ya döndük.”

Ligde henüz biten bir şeyin olmadığını dile getiren Ravcı, “Ligin bitimine iki hafta var. Matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil sadece büyük bir avantajımız var. Bu hafta sahamızda Boluspor ile oynayacağız. Onlarında Play-Off hedefi var. Ama artık bu saatten sonra herhangi bir sürprize mahal vermemek için hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Oyuncularımızın hepsi bu işin bilincindeler” diye konuştu.

“ŞEHRE ŞAMPİYONLUĞU GETİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET VAR”

Boluspor’u yenip, şampiyonluk turunu Malatya’da atmak istediklerini dile getiren Ravcı, “Böyle bir oyuncu grubuyla çalışmaktan dolayı son derece memnunum. Onların hepsini çok seviyoruz. Ellerinden gelen bütün gayreti inanılmaz derecede gösteriyorlar. Bazen arada kötü sürprizler yaşanabiliyor ama futbolun doğasında olan şeyler. Zaten futbolun heyecanlı ve güzel olmasının sebebi de bu tür olumlu ve olumsuz durumlardır. Bu şehre şampiyonluğu getirmek için haftalardır büyük bir gayret var. Buna sadece sahada değil, saha dışında da malzemecisinden tutunda kulüpte çalışan masörlerimiz, çalışanlarımız hepsi büyük bir inanç içerisinde ve bütün her şeyleriyle bu olaya adapte olmuş durumdalar. Şehrin Süper Lig’e çıkacak olması Malatya ve Malatya’da yaşayan herkesi mutlu edecek ama henüz her şey bitmedi. Bu işi sürprize bırakmayacağız, avantajımızı koruyacağız ve Boluspor ile içeride oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk turumuzu atacağız. Bizim için önemli bir maç. Ligin son haftasında da deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağız. Biz kendi işimizi kendimiz bitireceğiz” dedi.

“İNŞALLAH O TARİHİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE KAPATIRIZ”

Ravcı, Boluspor maçıyla Malatya İnönü Stadı’na da veda edeceklerini anımsatarak, şunları söyledi: “İnönü Stadı’nda çok şeylere şahit olduk. O stattan çok önemli futbolcular geldi geçti. Çocukluğumuzdan bugüne kadar birçok şey yaşadık. Sadece bizim için değil bütün Malatyalılar için tarihi bir maç olacak. Bu tarihi maçta da bize inanan, güvenen taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onlarında bu olaya şahitlik edeceğine eminiz. Duygusal anlamda da önemli bir maç çünkü yeni sezonda artık yeni stadımıza geçeceğiz. İnşallah o tarihi çok güzel bir şekilde kapatırız ve Malatya’da çok güzel bir anı olarak tarihe geçer.”

Ferdi Durdu/Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com