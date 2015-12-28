Ravcı’dan Yönetime Rapor

PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, kulüp başkanı Adil Gevrek ile İstanbul’da bir araya gelerek, teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili hazırladığı raporu sundu.

PTT 1.Ligde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve kurmayları İstanbul’da yoğun bir çalışma içerisine girdi. Takımı şampiyonluğa taşıyan Feyyaz Uçar ile yeniden anlaşmayan yönetim, Sportif direktör Ali Ravcı ile İstanbul’da bir toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda teknik adamlar listesini yönetime sunan Ravcı, uygun isimleri yönetime rapor etti.

-Teknik direktör arayışları hızlandı-

Gevrek ve yönetimi, yine doğru kararı vermek için yoğun bir çalışma sarf ediyor. Yeni Malatyaspor’a gelecek teknik adamın takıma her anlamda katkı sağlaması için mesai harcayan Gevrek, genç ve gelecek vadeden isimlerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyor.

Günümüz futbolunda Okan Buruk, Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam, Sergen Yalçın gibi futbolculuk dönemlerinde yıldız olan isimlerin teknik adamlık kariyerlerinde de ön plana çıkması Başkan Gevrek’in iştahını daha çok kabartıyor.

-Transfer çalışmaları titizlikle yürütülecek-

Hoca konusunda kararını verdikten hemen sonra transfer taarruzuna başlayacak olan Yeni Malatyaspor, kampa kadar transferi de tamamlamayı hedefliyor. Yabancı oyuncu konusunda titiz davranacak olan yönetim, sırf yabancı diye de yabancı transferi yapmayacak. Bu konuda sportif direktör Ali Ravcı’ya çok güvenen Gevrek, geçen sezon devre arasında yapılan nokta transferlerin aynısının yapılmasını istedi.

Bu arada mali kongre öncesinde göreve devam etmeyeceği yönünde bir düşüncesi olan fakat daha sonraki süreçte yaptığı istişarelerle göreve edeceğini açıklayan Gevrek’in kulübe aday olanların dışarıdan takıma maddi destek vermesini umuyor.

Göreve devam edeceğim açıklamasını yapmasına rağmen birkaç işadamının adaylığını açıklamasından rahatsız olan Gevrek, “Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk işimiz hocamızı belirlemek. Daha sonra yapacağımız iç ve dış transferlerle yeni sezon çalışmalarına başlamak istiyoruz” dedi.