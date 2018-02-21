Ray Hırsızları Yakalandı
Malatya’da 3 kişi, tren raylarını keserek çaldı.
Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesi yakınlarından geçen tren yolunun değiştirilen rayları, 3 kişi tarafından oksijen kaynağıyla kesilerek çalındı.
V.K., N.S. ve Y.Ş. isimli şahıslar Doğanşehir Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Bir hün yoluda keserler
vay adiler 3 kuruş para için insan hayatıyla oynuyorlar
Değiştirilen raylardan bahsediyor. Yolu kesmemişler
Raylar değişmiş diye çalmalarımı gerekiyor