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Malatya Haber -

Ray Hırsızları Yakalandı

Ray Hırsızları Yakalandı
  • 21.02.2018
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Malatya’da 3 kişi, tren raylarını keserek çaldı.

Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesi yakınlarından geçen tren yolunun değiştirilen rayları, 3 kişi tarafından oksijen kaynağıyla kesilerek çalındı.

V.K., N.S. ve Y.Ş. isimli şahıslar Doğanşehir Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

iha

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Yorumlar
  1. Bahrili dedi ki:
    23 Şubat 2018, 01:14

    Bir hün yoluda keserler

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  2. yavuz44 dedi ki:
    22 Şubat 2018, 12:38

    vay adiler 3 kuruş para için insan hayatıyla oynuyorlar

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    1. Ahmet Bülbüloğlu dedi ki:
      22 Şubat 2018, 18:00

      Değiştirilen raylardan bahsediyor. Yolu kesmemişler

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      1. Latif dedi ki:
        24 Şubat 2018, 22:16

        Raylar değişmiş diye çalmalarımı gerekiyor

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