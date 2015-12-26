”Reel Sektöre Destek Verilmeli..”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Malatya Şube Başkanı Ahmet Çakır, makro ekonomik göstergelerde olumlu gelişmelerin devam ettiği öne sürerek, “Hükümetin artık ciddi düzeyde reel sektörün sorunlarına ve yapısal dönüşüme önem vermesi gerekmektedir” dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Ahmet Çakır dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, ekonomide acil tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, “Ekonomide acil tedbir alınması gereken sıkıntılar da bulunmaktadır. Gerek kamu borç stokunun gerekse cari açığın devam ederek yüksek rakamlara ulaşması, işsiz sayısının 2 milyon 750 bin kişinin altına düşmemesi, imalatçı KOBİ kesiminden ve esnaftan gelen piyasalardaki durgunluk şikayetleri, gelir dağılımı bozukluğu, ekonomik dinamizm ve sosyal yapı açısından hayati önem taşıyan orta gelir grubunun yaşam standartlarının yükseltilmesi için bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Türkiye’de 5 yılı aşkın süreden beri kamu ve finans sektörünü rehabilite etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Hükümetin artık ciddi düzeyde reel sektörün sorunlarına ve yapısal dönüşüme önem vermesi gerekmektedir” diye konuştu.