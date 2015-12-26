Rektör Vazgeçti!..

22 Temmuz’daki seçimlerde milletvekili adaylığını düşünen “memurlar” için memuriyetten istifa süresinin son gününde en çok merak edilen isim olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun, Pazartesi ve Salı günü CHP Genel merkezi nezdindeki görüşmelerinde Malatya adaylığı için “olumlu sinyal” alamayınca, istifadan ve adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi. Genel merkezle yapılan görüşmeler sırasında, aday sıralaması için Malatya’da önseçim yapılacağına dair görüş bildirilmesi nedeniyle rektörün vazgeçme kararı verdiği öne sürüldü. Rektör Hilmioğlu, geçtiğimiz hafta sonunda kampusta bazı CHP’li ilçe, belde belediye başkanı, partili, muhtar ve dernek yöneticisiyle “Malatya 1. Sıra Adaylığı”na destek sağlama amaçlı toplantı yapmış, Pazartesi günü de bu toplantıya katılan bazı isimlerle Ankara’ya gitmişti.

ADAYLIK İSTİFALARI..

Malatya Bayındırlık ve İskan İl Müdür Vekili Abuzer Aslan’ın MHP’den aday olmak üzere istifa ettiği, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Topaloğlu’nun da yine aday olmak üzere istifa dilekçesini verdiği, Topaloğlu’nun AKP’den aday adayı olmasının beklendiği bildirildi.

CHP İl Başkanı Niyazi Ergin Gökçe, AKP İl Başkanı İhsan Koca, DYP İl Başkanı Mehmet Özden, DSP İl Başkanı İbrahim Demirhan milletvekili adayı olmak üzere bugün istifalarını açıklayan parti yöneticileri oldular. CHP Merkez ilçe başkanı Zeki Çıplak da daha önce adaylık için istifa etmişti.

İl Genel Meclisi’nin AKP’li eski başkanı Bekir Çelik, Belediye Meclisi’nin MHP’li üyeleri Cumali Demirel ve Mehmet Torun’un milletvekili adaylığı için meclislerdeki görevlerinden istifa eden isimler oldukları bildirildi.

AKP İl Başkan Yardımcısı Huzeyfe Karaaslan ve il yöneticisi Abdullah Polat’ın da istifa ettikleri belirtildi.

Müftü Yardımcısı Mahmut Karatepe’nin AKP’den, Devlet Hastanesi hekimlerinden ve AKP Milletvekili Münir Erkal’ın eniştesi Dr. Ahmet Nisan Öztaş Demokrat Parti’den, Tabip Odası Başkanı da olan Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Gündüz ve Devlet Hastanesi Diş Hekimlerinden İhsan Pektaş da AKP’den aday olmak üzere istifalarını vermişlerdi. Ankara Atatürk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şanal Tosun’un AKP adayı olmak üzere istifa ettiği de öğrenildi.

Başbakanlık müşavirlerinden Cumali Ünaldı da, geçtiğimiz hafta milletvekili adayı olmak üzere görevinden istifa etmişti. Ünaldı’nın AKP’den aday adayı olacağı öğrenilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nurettin Konaklı da AKP adayı olmak üzere istifa etmişti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Yalçın Karatepe ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kenan Doğan’ın CHP adayı olmak üzere görevlerinden istifalarından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi eski başkanı Hüseyin Karakuş’un da CHP’den Malatya aday adayı olmak üzere memuriyetten istifa ettiği haber alındı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinden Mahmut Yıldırım da, Demokrat Parti’den aday olmak üzere istifa etmişti.

Anavatan Partisi il yönetim kurulu üyelerinden Emine Önal, Gülay Mumcu ve Halise Çine’nin de adaylık için istifa edenler arasında yeraldıkları haber alındı.

DDY Genel Müdür Yardımcılarından Şinasi Kazancı’nın da, MHP’den aday olmak üzere istifa ettiği öğrenildi. Alpaslan İlköğretim Okulu Vahdettin Mumcu’nun da MHP adayı olmak üzere istifa ettiği öğrenildi.

Malatya Dernekler İl Müdürü iken bir süre önce İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahin’in de AKP’dan Malatya aday adaylığı için görevinden istifa ettiği bildirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Ramazan Kadak’ın AKP’den Malatya adaylığı için görevinden istifa ettiği kaydedildi.

MHP eski milletvekili Namık Hakan Durhan da düzenlediği basın toplantısıyla milletvekili aday adaylığını açıkladı.

İSTİFA EDENLERİN YERİNE..

İstifaların ardından CHP’de il başkanlığına Hacı Demirhan, merkez ilçe başkanlığına Mustafa Sayın’ın, DYP İl başkanlığına Erdal Altınkaya’nın getirildikleri, AKP İl Başkanlığına ise atama yapılıncaya kadar yöneticilerden Hacı Bayram Yılmaz’ın vekalet edeceği öğrenildi.

MALATYA’NIN ESKİ BÜROKRATLARI..

Öte yandan daha önce Malatya’da görev yapmış olan üst düzey bazı bürokratlar da kendi bölgelerinde aday olmak üzere görevlerinden istifa ettiler.

Malatya eski emniyet müdürlerinden Merkez Valisi Hasan Özdemir, Malatya eski Vali Yardımcılarından İçişleri Bakanlığı Müşaviri Süleyman Tomas, Malatya eski Vali yardımcılarından Merkez Valisi Aslan Kütükçü, Doğanşehir eski kaymakamı olan Sakarya Vali Yardımcısı Mesut Yılmaz, Akçadağ eski kaymakamı ve Malatya eski Vali Yardımcılarından Gaziantep Vali Yardımcısı İsmet Bayhan’ın İçişleri Bakanlığı kadrolarından adaylık için istifa eden bürokratlar olduğu bildirildi.