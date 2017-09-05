‘S Plaka Tahsis İşlemleri Sürüyor’

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, tahsisi yapılmayan sınırlı sayıdaki S Plaka ile ilgili olarak tahsis işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile birlikte servis taşımacılığının belli bir düzen altına alınması amacıyla, konunun UKOME toplantısında değerlendirildiği ve belli sayıda S Plakanın tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca, UKOME kararı ile Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçeleri kendi ilçe Belediye sınırları içerisinde servis taşımalarında; taşımacının adresinin bulunduğu yerleşim yerinin esas alındığı belirtildi.

Açıklamada, aşağıdaki tabloda belirtilen sayı doğrultusunda daha önceki yıllarda S Plaka tahsis işlemlerinin kısmen yapıldığı, geri kalan sınırlı sayıdaki S Plaka tahsis çalışmalarının ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçelerinde Ağustos ayı itibariyle başladığı ve işlemlerin 31.12.2017 tarihinde sona ereceği belirtildi.

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