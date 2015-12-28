Ş.Urfa-YMS Maçının Hakemi

Cumartesi akşamı Şanlıurfa’da oynanacak olan Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor maçını, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Volkan Bayarslan yönetecek.

Şanlıurfa GAP Arena Stadı’nda oynanacak ve 18.30’da başlayacak olan karşılaşmada Bayarslan’ın yardımcılıklarını Cemal Bingül (İstanbul), Mehmet Salih Mazlum (İstanbul) ile 4. hakem olarak Adana Bölgesi Hakemi Zorbay Küçük yapacaklar.

Karşılaşma TRT HD kanalından naklen yayınlanacak.

PTT 1. LİGİNDE BU HAFTAKİ MAÇLARIN HAKEMLERİ..

Bu arada, PTT 1. Ligi’nde haftanın maçları ve yönetecek hakemler şunlar:

6 Kasım Cuma

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Abdulkadir Bitigen

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Boluspor-Vartaş Elazığspor: Mustafa İlker Coşkun

15.30 Altınordu-Denizlispor: Sarper Barış Saka

18.30 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Samsunspor-Adanaspor: Koray Gençerler

8 Kasım Pazar:

13.30 Karşıyaka-Göztepe: Cüneyt Çakır

13.30 1461 Trabzon-Kardemir Karabükspor: Onur Karabaş

15.30 Kayseri Erciyesspor-Balıkesirspor: Süleyman Abay

18.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Alanyaspor: Suat Arslanboğa