“Sağolsun Bağışçılarımız..”

Türk Kızılayı’na Malatya’da destek her geçen gün katlanarak artıyor. Bu yıl da vekaletle kurban bağışı yapılan Kızılay’da kesilen kurbanların etleri ise 1 yıl boyunca yardıma muhtaç ailelere ulaştırılıyor.

Kurulduğu günden bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın bir çok noktasında yardıma muhtaç insanlara ulaşan Türk Kızılayı, bu yıl da Kurban Bayramı öncesi vekaletle kurban kesimi kampanyası başlattı. Bir önceki yıla göre yardımların 2 kat arttığı Malatya’da kesilen kurbanlar ise konserve kavurma yapılarak yıl içinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırılıyor.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Malatya’da her geçen yıl yardımların ve desteğin arttığını belirterek bilhassa Ramazan Bayramı’ndan sonra Kızılay’a olan ilginin daha da arttığını söyledi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Malatya’da bağışçıların desteği ile 185 bin TL zekat dağıttıklarını belirten Yalçın, “Sağ olsun bağışçılarımız Kızılay’ın yaptıklarını gördükçe bize karşı olan desteklerini de arttırıyor” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bayram öncesi vekaletle Kurban kesimi kampanyasını başlattıklarını ifade eden Yalçın, yapılan bağışlarda kesilen kurbanların etlerinden konserve kavurma yapılarak 1 yıl boyunca dağıtıldığını söyledi. Geçen yıl bir önceki yıla göre rekor kırdıklarını bu yılda geçen yıla göre yardımların iki kat arttığını belirten Yalçın, “Ciddi anlamda da bu her geçen yıl Malatyalı halkımızın da Kızılay’a olan güveninin arttığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Malatya şubesi olarak çalışmalarının her kesimden takdir gördüğünü dile getiren Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, “İnşallah bu bayramdan sonra da bir aynı şekilde yardımlarımıza devam edeceğiz. Malatya şube olarak ta gerçekten çalışmalarız takdir görüyor” dedi.