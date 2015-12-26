‘Sahil Yolu Değer Kazandıracak’

Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Kazgan, Karakaya Baraj Gölü’nün yeterince değerlendirilemediğini belirterek, açılacak sahil yolu ve yapılacak su sporları ile bölgenin daha da değer kazanacağını söyledi.

Kale Kaymakamı Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Şube Müdürleri ile birlikte Kale ilçesinde incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Kazgan, bugüne kadar Karakaya Baraj Gölü’nden yeterince yararlanılamadığını ve değerlendirilmediğini ifade etti.

Kale ilçesinden Battalgazi ilçesine kadar Karakaya Baraj Gölü kenarında sahil yolu yapmayı planladıklarını, bu konuda ölçümlerin tamamlandığını aktaran Ali Kazgan, “Bu yol açılınca turizm bakımından burasının canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Kazgan, Karakaya Baraj Gölü’nde su sporları yapılması için de girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

ALTIN KAYISININ DURUMU..

Bu arada, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait olan ve satışı geçtiğimiz günlerde ihale ile Malatya Sağlık Hizmetleri A.Ş ‘ye 9,8 milyon YTL’ye verilen Altın Kayısı Oteli ihalesinin iptal edileceği şeklindeki iddiaları da cevaplandıran Ali Kazgan, “Şu anda ihalenin iptaliyle ilgili bir durum yok. İhaleyi Malatya Sağlık Hizmetleri A.Ş kazandı. İhaleyi alan şirketin, otelin kiracısı ile sıkıntıları olduğunu öğrendik. Bilindiği gibi otelin kiracısı Ekim ayına kadar devam edecek. Şirketin ihaleyi iptal etme gibi bir durumu olursa yatırdığı teminat miktarı iptal olacaktır” diye konuştu.