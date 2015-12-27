Sahte Muayene İddiası

Malatya’da sahte motorlu taşıt muayene evrağı hazırladıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, evrakta sahtecilik ve sahte motorlu taşıt muayene evrağı hazırladıkları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara çıkartılan ve isimleri açıklanmayan 4 kişiden 2’sinin Cumhuriyet Savcısınca, 2’sinin de 10’ar bin TL kefaletle mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.