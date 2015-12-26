Sahtenin Her Türlüsü!..

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu’nun gerçekleştirdiği operasyonda, piyasaya sahte para süren 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonla ilgili açıklaması şöyle:

“Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizin yapmış oldukları istihbarı çalışmalarda, 10/01/2007 günü İlimiz Merkez Postanesinde S.T. isimli şahıstan toplam 17 adet sahte 100 YTL ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen sahte paraların seri numaraları ile ilgili yapılan inceleme ve tetkiklerinde; geçmiş tarihlerde İlimiz Kurban Pazarında kurbanlık satan bir şahsa verilen toplam 2.400 YTL, İlimizde faaliyet gösteren iki ayrı işyerine verilen 2 adet sahte 50 YTL olayı ile ilgili verilen sahte paraların serileri ile aynı olduğu görülmüş, olayın devamında söz konusu faili meçhul olayların şüphelisi A.B. isimli şahısta yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramada S.T. isimli şahsın ikametinde 1 adet sahte 100 YTL, A.B. isimli şahsın ikametinde ise 1 adet sahte sürücü belgesi ile başka şahıs adına düzenlenmiş 1 adet nüfus cüzdanı aslı, 2 adet banka kartı, 1 adet vergi kimlik kartı ile 1 adet sahte 200 Euro ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Yakalanarak gözaltına alınan S.T. ve A.B. isimli şahıslar hakkında Piyasaya Sahte Para Sürmek suçundan hazırlanan soruşturma evrakı ile olaylarda ele geçirilen;

– 10 adet D20 520815 seri numaralı sahte 50 YTL

– 13 adet D20 520813 seri numaralı sahte 50 YTL

– 13 adet D20 520816 seri numaralı sahte 50 YTL

– 8 adet B42 945721 seri numaralı sahte 100 YTL

– 6 adet B19 518742 seri numaralı sahte 100 YTL

– 11 adet A69 046870 seri numaralı sahte 100 YTL

– 1 adet sahte S00381749551 seri numaralı 200 Euro

– 1 adet olaylarda kullandığı tespit edilen Telsim GSM hattı,

– 1 adet sahte sürücü belgesi

– 2 adet başkasına ait banka kartı

– 1 adet başkasına ait vergi kimlik kartı,

– 1 adet başkasına ait nüfus cüzdanı aslı

– Suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli serilerde 56 adet 50 YTL ve 6 adet 100 YTL olmak üzere toplam 3.400 YTL gerçek para birlikte 11/01/2007 günü İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir.”