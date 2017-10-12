Saklanan Uyuşturucuyu Böyle Buldu

Malatya’da narkotik ekiplerinin operasyon yaptığı depodaki aramada, esrarın saklı tutulduğu kutuyu narkotik köpeği Einstein buldu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturması kapsamında, uyuşturucu madde sattığı belirlenin bir kişinin evinde ve işyerinin deposunda arama yapıldı.

– Einstein, kutuyu parçalamak istedi

Depoda yapılan arama esnasında kullanılan narkotik köpeği Einstein, rafta karton kutu içerisinde cam kavanoza konularak gizlenmiş vaziyette bulunan esrarı kısa sürede buldu. Einstein, esrarı bulma heyecanıyla karton kutuyu parçalamak istedi, ancak polisler kutudan uzaklaştırdılar. Depo sahibi narkotik ekiplerince gözaltına alınırken, depoda 140 gram toz esrar maddesi, 3 gram. kubar esrar, 3 gram plaka esrar, bir adet kurusukı tabanca ele geçirildi.

-Sokakta suçüstü yakalandılar

Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonunda ise sokakta esrar satanlara yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs 3 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslardan 3 gram toz esrar maddesi ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2’si uyuşturucu maddeyi satarken suçüstü yakalanırken, toplam 3 şüpheli uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.

-3 şüpheli tutuklandı

Bu arada, daha önce uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alınan ve haklarındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 3 şüphelinin ismine narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 20 şüpheliye yönelik yapmış olduğu soruşturma sonucunda ulaşmıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com