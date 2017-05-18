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Malatya Haber -

Şampiyonluk Maçını Kalkavan Yönetecek

Şampiyonluk Maçını Kalkavan Yönetecek
  • 18.05.2017
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TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 20 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemişti. İki takım, ligin son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü 18.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yönetecek. İstanbul Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Onur Karabaş ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da oynanacak ligin 34’ncü ve son hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

Boluspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: Suat Arslanboğa

Şanlıurfaspor-Elazığspor: Özgür Yankaya

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: Alper Ulusoy

Samsunspor-Bandırmaspor: Halis Özkahya

Denizlispor-Göztepe: Koray Gençerler

Altınordu-Eskişehirspor: Barış Şimşek

Balıkesirspor-Ümraniyespor: Erkan Engin

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Taner dedi ki:
    18 Mayıs 2017, 16:06

    Yeni stadımızın yolu ne olacak. İhale süreci başlaması vb. işler ne oldu. şurda 3 ay gibi var yok SÜPER LİG başladığı zaman rezil olmayalım. Elazığ karayollarına kalırsa bu iş 1 senede bitmez söylemedi demeyin. Yonca mı papatyamı biran önce işin başlanıp bitirilmesi gerekir. Melih GÖKÇEK 45 günde alt geçit bitirtdi.

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  2. NEVZAT dedi ki:
    18 Mayıs 2017, 15:50

    İNŞALLAH

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  3. selami dedi ki:
    18 Mayıs 2017, 15:38

    maç sonucu sivas 1-malatya 1

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