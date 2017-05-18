Şampiyonluk Maçını Kalkavan Yönetecek
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 20 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemişti. İki takım, ligin son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü 18.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yönetecek. İstanbul Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Onur Karabaş ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da oynanacak ligin 34’ncü ve son hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Boluspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: Suat Arslanboğa
Şanlıurfaspor-Elazığspor: Özgür Yankaya
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: Alper Ulusoy
Samsunspor-Bandırmaspor: Halis Özkahya
Denizlispor-Göztepe: Koray Gençerler
Altınordu-Eskişehirspor: Barış Şimşek
Balıkesirspor-Ümraniyespor: Erkan Engin
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yeni stadımızın yolu ne olacak. İhale süreci başlaması vb. işler ne oldu. şurda 3 ay gibi var yok SÜPER LİG başladığı zaman rezil olmayalım. Elazığ karayollarına kalırsa bu iş 1 senede bitmez söylemedi demeyin. Yonca mı papatyamı biran önce işin başlanıp bitirilmesi gerekir. Melih GÖKÇEK 45 günde alt geçit bitirtdi.
İNŞALLAH
maç sonucu sivas 1-malatya 1