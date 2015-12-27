Sarıgül’e Haciz Şoku

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF) Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün tüm varlığına el koyduğu iddia edildi. Kararın 1998’de Bank Ekspres’ten çekilen 3,5 milyon dolarlık kredinin geri ödenmemesi gerekçe gösteriliyor.

1998 yılında Mustafa Sarıgül ve 9 iş ortağının Korkmaz Yiğit’in sahibi olduğu ve TMSF bünyesinden batık bankalardan biri olan Bank Ekspres’ten çektiği 3,5 milyon dolarlık krediyi geri ödememekle suçlanmıştı. Ödenmeyen kredinin faiziyle birlikte 8 milyon dolara (16 milyon TL) ulaştığı ve bunun üzerine kararın çıkarıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, Sarıgül’ün avukatlarının ise bugün TMSF binasına giderek görüşmelere başladığı öğrenildi.

SARIGÜL NE DEDİ?

Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, TMSF tarafından tüm mal varlığına el konulması kararına ilişkin, “Bu tamamen haksız ve siyasi bir saldırıdır. Benim TMSF ile herhangi bir borç ilişkim kesinlikle yoktur” dedi.

Sarıgül yaptığı açıklamada, “Bugün TMSF tarafından banka hesaplarıma ve mal varlığıma haciz ve tedbir konulmuştur. Bu tamamen haksız ve siyasi bir saldırıdır. Benim TMSF ile herhangi bir borç ilişkim kesinlikle yoktur. Bu olay, öğrendiğim kadarı ile 1998 yılına ait ve benim dışımdaki kişilerin kredi borcu ile ilişkilendirilerek yapılmak istenen bir provokasyondur. Ben TMSF’den geçen 16 yıl içerisinde bir mektup dahi almış değilim” dedi.

TMSF’ye başvurarak borçlu olduğuna dair belge talep ettiğine dikkat çeken Sarıgül, “Bugün avukatım vasıtası ile resmen TMSF’ye başvuru yaparak, benim borçlu olduğumu gösteren bir belge varsa örneğinin tarafıma verilmesini istedim. Ancak böyle bir belge verilemedi, çünkü böyle bir husus kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

Sarıgül, “Bu olay tamamen, devletin kurumlarının panik içerisinde siyasete alet edilmesinden ibarettir. Halkın güvenini kaybederek şahsıma yönelik bu siyasi saldırıyı yapanlar, bunun cevabını 30 Mart akşamı sandıkta mutlaka alacaktır” dedi.