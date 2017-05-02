Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. Bir taraftar, sarı kırmızılı iki takımın binlerce taraftarının arasında kız arkadaşına “Sarıma kırmızı olur musun” pankartı ile evlilik teklifinde bulundu.

Maçı Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarların içinde izleyen koyu Göztepe taraftarı olan Malatyalı Kenan Erduran, İzmir doğumlu kız arkadaşı Ada Bacık’a evlilik teklifini tribünde yaptı. Göztepe maçını izlemek için İnönü Stadı’na getirdiği kız arkadaşına önceden sürpriz hazırlayan genç, maçın başlamasıyla birlikte açılan, “Sarıma kırmızı olur musun? Seni seviyorum Ada’m” pankartı ve tezahüratlar eşliğinde evlenme teklifinde bulundu.

Teklifi kabul etti

Binlerce taraftarın tezahüratla destek verdiği teklife gözyaşları arasında ‘evet’ yanıtı veren Ada Bacık daha sonra erkek arkadaşı Kenan Erduran’a sarıldı. Mutluluğunu İHA ile paylaşan romantik aşık Kenan Erduran, “Hayatım en anlamlı cevabını Göztepe’min maçında aldım” dedi. Kız arkadaşının da kendisi gibi koyu bir Göztepe taraftarı olduğunu belirten Kenan Erduran, “Her şey bir anda gelişti. Maçtan birkaç gün önce aklıma bu fikir geldi ve arkadaşlarımla sürpriz bir organizasyon hazırladık. Ben Malatya doğumluyum, o yüzden bir Göztepe taraftarı olarak maçı Malatyalı hemşehrilerimin arasında izlemek istedim. Müsabaka başladıktan sonra binlerce taraftarın tezahüratı eşliğinde evlenme teklifinde bulundum. Ada’m bu teklifi kabul etti. O an dünyalar benim oldu. 10 Mayıs’ta nişanımız, 1 Ağustos’ta ise düğünümüz olacak. Bir Göztepe taraftarı olarak Malatya Derebeyleri taraftar grubuna teşekkür ediyorum. Onları da düğünümüze bekliyorum” diye konuştu.

iha